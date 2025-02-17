Маск заявил о крупнейшем в истории США мошенничестве с социальными пособиями

По его словам, реально имеющих право на соцобеспечение в стране около ~310 млн~ человек. Поразил Маска и возраст некоторых «получателей». Он сообщил, что в системе соцобеспечения «самыми возрастными» оказались два американца: одному из них якобы от 240 до 249, а другому — от 360 до 369 лет. Почти 3 тыс. человек от 200 до 229 лет, а также почти 9 млн «долгожителей» от 120 до 199 лет.