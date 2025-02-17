Опрос: 61,9% родителей школьников планируют найти репетитора для подготовки к ЦЭ и ЦТ

Выяснилось, что 61,9% ответивших, у которых есть дети школьного возраста, планируют найти педагога для помощи ребенку при подготовке ЦЭ и ЦТ, то есть воспользоваться услугами репетитора. Около 20,4% не планировали брать репетитора при подготовке к экзаменам, ЦТ. 17,7% затруднились ответить на этот вопрос.