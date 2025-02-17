Опрос: 61,9% родителей школьников планируют найти репетитора для подготовки к ЦЭ и ЦТ

В эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» прозвучали данные опроса, который летом 2024 года среди белорусов проводил Институт социологии Национальной академии наук Беларуси (исследование было посвященное изучению отношения белорусов к системе школьного образования).
Выяснилось, что 61,9% ответивших, у которых есть дети школьного возраста, планируют найти педагога для помощи ребенку при подготовке ЦЭ и ЦТ, то есть воспользоваться услугами репетитора. Около 20,4% не планировали брать репетитора при подготовке к экзаменам, ЦТ. 17,7% затруднились ответить на этот вопрос.
Мы писали, что точно повлияет на уменьшение пенсии в Беларуси в 2025 году: декретный отпуск, маленькая зарплата, работа у недобросовестного нанимателя, меньше 20 лет страхового стажа (все подробности здесь).