Нижегородцам в январе выставили повышенные счета за отопление

В результате изменения оплаты за теплоснабжение по итогам 2024 года коснулись жителей 3078 многоквартирных жилых домов (клиентов «Теплоэнерго»), 150 из которых перешли на расчёты по нормативу из-за отсутствия показаний общедомового прибора учёта за весь 2024 год. Вместе с тем по 1072 жилым домам плата, напротив, уменьшилась за счёт ввода в эксплуатацию в 2024 году общедомовых приборов учёта тепловой энергии и автоматического регулирования системы теплопотребления дома.