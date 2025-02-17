Нижегородцам в январе выставили повышенные счета за отопление

У части жителей Нижнего Новгорода в январе 2025 года выросла плата за отопление. В ресурсоснабжающих организациях увеличение стоимости объясняют продлением отопительного сезона на 12 дней в мае минувшего года, из-за чего изменилось ежемесячное потребление тепла.
Эта величина рассчитывается ежегодно, на основании объёма тепловой энергии, зафиксированного счётчиками по итогам прошлого года и разделённого на 12 месяцев пропорционально площади помещений.
«Ежемесячно домоуправляющие организации снимают показания приборов учёта и передают их в ресурсоснабжающую организацию. В конце года на основании показаний прибора определяют объём потребления тепловой энергии домом за год, рассчитывают среднемесячный объём потреблённого тепла (1/12), далее умножают на тариф и распределяют по квартирам пропорционально площади помещений. Эту сумму жители и оплачивают ежемесячно в течение всего календарного года», — пояснили в компании «Теплоэнерго».
В результате изменения оплаты за теплоснабжение по итогам 2024 года коснулись жителей 3078 многоквартирных жилых домов (клиентов «Теплоэнерго»), 150 из которых перешли на расчёты по нормативу из-за отсутствия показаний общедомового прибора учёта за весь 2024 год. Вместе с тем по 1072 жилым домам плата, напротив, уменьшилась за счёт ввода в эксплуатацию в 2024 году общедомовых приборов учёта тепловой энергии и автоматического регулирования системы теплопотребления дома.
В компании «ЭнергосбыТ Плюс» также сообщили о корректировке объёма потребления для жителей многоквартирных домов Дзержинска и Кстова. По итогам 2024 года в 60% многоквартирных домов вырос объём потребления тепла, который зафиксировали приборы учёта. Для жителей этих домов начисление платы за отопление увеличилось с января 2025 года.
Рост потреблённого ресурса энергетики связывают с возобновлением отопительного периода в мае 2024 года на 12 дней, а также с отсутствием показаний прибора учёта в отдельные периоды в течение года в некоторых домах.
Кроме этого, в I квартале текущего года жители домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта, увидят дополнительную строку в квитанции — годовая корректировка. Сверку проводят ежегодно. По итогам 2024 года объём потреблённого домом тепла сравнивают с оплаченным объёмом. Корректировка может быть выполнена как в сторону увеличения, так и в сторону снижения платы.
Зима 2025 года попадёт в годовую корректировку в следующем, 2026 году.
Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что нижегородцы пожаловались на высокую плату за общедомовые нужды на электроэнергию.