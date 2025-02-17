Прокуратура направила в суд дело организаторов экстремистского фонда BYSOL

В суд направили уголовное дело против организаторов фонда солидарности BYSOL и его структурных подразделений «Voices from Belarus» и «Digital Solidarity», сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Организаторов так называемого «фонда солидарности» и его подразделений обвиняют в ряде преступлений экстремисткой направленности, в том числе тяжких против государства. Уголовное дело в отношении них велось в порядке спецпроизводства.
Так, установлено, что с января 2020-го в период деятельности экстремистского формирования, находясь в Беларуси и за ее пределами, действуя с единым умыслом и с использованием компьютерной и мобильной техники, телекоммуникационного оборудования и сети Интернет обвиняемые совершили ряд преступления. В том числе им инкриминируют сбор средств для обеспечения экстремистской деятельности, умышленные действия для возбуждения национальной и социальной розни, публичное оскорбление президента Беларуси, вербовку и обучение людей для участия за рубежом в вооруженных формированиях, пропаганду терроризма и его публичное оправдание (ч.2 ст.361−1, ч.3 ст. 130, ч.2 ст. 368, ч.2 ст.361−3, ч.1 ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси).
Кроме того, обвинение предъявлено и по другим составам преступлений. В частности, фигуранты обвиняются в том, что в составе преступного сообщества By_help, признанного экстремистским формирование, куда вошли ряд структурных подразделений, они преследовали цель создания на территории Беларуси незаконного масштабного протестного движения.
Во время электоральной кампании 2020-го и после нее обвиняемыми вовлекались в их преступную деятельность сторонние лиц. Это сопровождала имущественная выгода при сборе средств.
А еще суд завел дело о банкротстве крупного белорусского производителя виски и джина.