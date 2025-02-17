Прокуратура направила в суд дело организаторов экстремистского фонда BYSOL

Так, установлено, что с января 2020-го в период деятельности экстремистского формирования, находясь в Беларуси и за ее пределами, действуя с единым умыслом и с использованием компьютерной и мобильной техники, телекоммуникационного оборудования и сети Интернет обвиняемые совершили ряд преступления. В том числе им инкриминируют сбор средств для обеспечения экстремистской деятельности, умышленные действия для возбуждения национальной и социальной розни, публичное оскорбление президента Беларуси, вербовку и обучение людей для участия за рубежом в вооруженных формированиях, пропаганду терроризма и его публичное оправдание (ч.2 ст.361−1, ч.3 ст. 130, ч.2 ст. 368, ч.2 ст.361−3, ч.1 ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси).