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В Приморском районе Петербурга построят поликлинику «Мать и дитя»

Клиника будет включать два отделения: женскую консультацию и детскую поликлинику.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении земельного участка для строительства амбулаторно-поликлинического центра в Приморском районе. Объект появится на Лахтинском проспекте, участок 39а, в муниципальном округе Лахта-Ольгино. Об этом сообщил портал «Строительный Петербург».

Площадь выделенного участка составляет 5604 квадратных метра. Инвестор, компания ООО «ХАВЕН», планирует построить двухэтажное здание общей площадью более 2500 квадратных метров. В нём разместится медицинский центр «Мать и дитя», рассчитанный на 336 посещений в смену.

Клиника будет включать два отделения: женскую консультацию и детскую поликлинику. Каждое из них будет иметь отдельный вход для удобства пациентов.

медицина
строительство