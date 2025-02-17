В Бухарской области массово выкорчевывают деревья, власти говорят о «пересадке»

В комментариях пользователи негодовали: «Где экологи? Кто за это отвечает?».
Что говорят чиновники?
Однако появившаяся реакция властей мало кого успокоила. В Управлении экологии Бухарской области прокомментировали ситуацию, заявив, что работы ведутся в рамках реконструкции трассы Каган — Бухара. По их словам, никакого уничтожения деревьев нет, а идет их пересадка.
Власти объяснили, что на участке 218−228 км (20 км) трассы A-380 «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу» проводится реконструкция, а деревья, оказавшиеся в зоне строительства, перемещаются на новые территории.
Чиновники привели и цифры: из 1824 деревьев, подлежащих пересадке, 151 уже перенесено в комплекс «Бокий Бухоро» и парк «Янги Ўзбекистон», а остальные деревья якобы также будут аккуратно перемещены.
Кроме того, в управлении экологии заверили, что весь процесс идет в строгом соответствии с экологическими требованиями и законодательством.
Но верится с трудом
В теории это звучит хорошо и правильно — ни одно дерево не пострадает, каждое будет пересажено. Но вот само видео говорит совсем о другом.
На кадрах никакой «бережной пересадки» не видно — деревья буквально выкорчевывают с корнем, без какой-либо подготовки к транспортировке. Скорее, это похоже на обычное уничтожение с последующими отговорками.
Где в этом процессе бережное перемещение зеленых насаждений? Где специальные устройства, которые позволяют выкапывать деревья с комом земли для пересадки? Почему никто не показывает реальные кадры того, как эти деревья потом высаживают на новом месте?
Все это больше похоже на показушное оправдание вырубки, чем на реальный процесс пересадки. И если все делается по закону и по правилам, то почему видео выглядит так, будто деревья просто уничтожают?
Бухарская область и так страдает от засухи и проблем с озеленением. Каждое дерево здесь — на вес золота, особенно на обочинах дорог, где они помогают снижать уровень пыли и температуры воздуха. Но, судя по всему, кому-то просто выгоднее не здоровье населения, а очередная трасса, которая такими темпами приведет страну не в светлое будущее, а в экологическую катастрофу…