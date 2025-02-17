В Бухарской области массово выкорчевывают деревья, власти говорят о «пересадке»

Бухарская область и так страдает от засухи и проблем с озеленением. Каждое дерево здесь — на вес золота, особенно на обочинах дорог, где они помогают снижать уровень пыли и температуры воздуха. Но, судя по всему, кому-то просто выгоднее не здоровье населения, а очередная трасса, которая такими темпами приведет страну не в светлое будущее, а в экологическую катастрофу…