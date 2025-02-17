Провалиться на этом месте. Почему в центре Нижнего земля уходит из-под ног

Крики из ямы.
ЧП случилось на улице Керченская днём 13 февраля. Крики мужчины о помощи услышали случайные прохожие и вызвали спасателей. Доставали нижегородца из-под земли как минимум семь сотрудников МЧС. На белый свет его вытянули при помощи страховки.
«Пострадавший мужчина доставлен на машине скорой помощи в ближайшую городскую больницу для обследования», — добавили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС). К счастью, при падении человек ничего себе не сломал и отделался ушибами. Вскоре его отпустили из больницы домой, сообщили в региональном минздраве.
По данным городского управления ГОЧС, проседание «грунта произошло предположительно на участке улицы Керченской, где проходят подземные коммуникации. Место провала огородили и обследовали работники ресурсоснабжающих организаций. “После этого коммуникации будут ремонтировать”, — уточнили в управлении.
Собственные проверки по факту падения человека под землю среди бела дня начали Следственное управление СК России по Нижегородской области и региональная прокуратура. Важно, что место, где у нижегородца ушла земля из-под ног, находится рядом со знаковыми туристическими объектами города — стадионом «Нижний Новгород», кафедральным собором Александра Невского и такой посещаемой Стрелкой. Хорошо, что на дне ямы не было кипятка или там не скопился опасный сероводород, — в некоторых случаях возможно и то, и другое…
Почему возможны подобные случаи в большом городе?
Возможно, речь идёт о карстовом провале, предполагает доктор геолого-минералогических наук, профессор Казанского федерального университета Владимир Морозов. Карстовый провал — это воронка с обрывистыми вертикальными стенками, имеющими обратный уклон.
«Провалы образуются там, где есть карбонатные породы — например, известняк — и близко расположенные к ним грунтовые воды, — объясняет эксперт. — Всё это вымывает или растворяет породы. Из-за этого верхние слои грунта теряют поддержку и внезапно обрушиваются».
Однако Владимир Морозов не исключает и техногенного происхождения провала. «На этом участке могла быть коммунальная авария, вода из трубопровода вымыла грунт и образовалась всё та же подземная вертикальная пустота», — добавляет специалист.
В любом случае разбираться в конкретном случае будут компетентные органы.
Это провал?
Карстовые провалы достаточно часто происходят в Нижегородской области. Такова особенность наших грунтовых пород. Из последнего: в январе 2024 года в селе Дубское Перевозского района образовалась карстовая воронка диаметром 12 метров. Земля обвалилась в 18 метрах от частного жилого дома, где на тот момент проживали четверо детей. Тогда чудом никто не пострадал.
Карстовые провалы не редкость и в Дзержинске. По оценкам специалистов, минимум треть городских территорий закарстованы. В ноябре 2023 года под угрозой обрушения оказался целый многоэтажный дом в городе химиков на улице Попова. Сначала в подвале многоэтажки образовался карстовый провал, фундамент дома «поплыл», на стенах появились трещины. Даже 100 кубометров песчано-глиняной смеси, закаченной в пустоты, не помогли — спустя три года её размыло.
В итоге после дополнительных исследований городские власти решили усилить грунтовое основание, фундамент и стены многоэтажного дома, сообщила администрация Дзержинска.
Сейчас разрабатывается проектная документация, чтобы начать работы по усилению конструкций. На время работ всех жильцов переселят в маневренный фонд или предложат людям снять жильё за счёт городской казны. Карстовые провалы — это дорого…
Кстати.
16 февраля на проспекте Октября в Нижнем Новгороде в районе дома № 17 из-под земли вырвался настоящий гейзер с горячей водой. Кипятком залило несколько припаркованных рядом машин. Весь двор заволокло паром. По данным ресурсоснабжающей организации, произошёл прорыв на теплотрассе. Над его устранением трудились аварийные бригады.