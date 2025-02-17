Провалиться на этом месте. Почему в центре Нижнего земля уходит из-под ног

Собственные проверки по факту падения человека под землю среди бела дня начали Следственное управление СК России по Нижегородской области и региональная прокуратура. Важно, что место, где у нижегородца ушла земля из-под ног, находится рядом со знаковыми туристическими объектами города — стадионом «Нижний Новгород», кафедральным собором Александра Невского и такой посещаемой Стрелкой. Хорошо, что на дне ямы не было кипятка или там не скопился опасный сероводород, — в некоторых случаях возможно и то, и другое…