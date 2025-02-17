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Туман накроет основную часть Казахстана

Туман ожидается в ряде регионов страны.

Сейчас в Ричмонде: +2° 7 м/с 41% 760 мм рт. ст. +3°

Синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Низовая метель ожидается в Атырауской области.

Низовая метель, гололед и ветер — в Акмолинской области.

Туман накроет Карагандинскую область, Улытау, ЗКО и ВКО.

Гололед, туман и ветер прогнозируются в Мангистау.

Туман и ветер — в Жетысу, Туркестанской, Абайской, Кызылординской и Жамбылской областях.

Снег, метель, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в СКО и Костанайской области.

Гололед и туман — в Алматы и Алматинской области.