Глава комитета по образованию Мингорисполкома Ильина высказалась о репетиторах

Председатель комитета по образованию сказала, что может привести массу примеров, когда учащиеся учреждений образования, в которых она работала (а она в разное время руководила столичными гимназиями № 1, 10, 12, средней школой № 25. — Ред.) не имели репетиторов, а хорошо занимались и сдавали ЦТ на 100 баллов.