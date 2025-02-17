Глава комитета по образованию Мингорисполкома Ильина высказалась о репетиторах

Руководитель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» высказала свое отношения к репетиторству.
По ее словам, репетиторство — тенденция последних лет, подстраховка родителей.
«С репетитором обязательно ли успешное поступление? Нет, не обязательно», — отметила Марина Ильина.
Председатель комитета по образованию сказала, что может привести массу примеров, когда учащиеся учреждений образования, в которых она работала (а она в разное время руководила столичными гимназиями № 1, 10, 12, средней школой № 25. — Ред.) не имели репетиторов, а хорошо занимались и сдавали ЦТ на 100 баллов.
«Здесь очень индивидуально», — отметила Марина Ильина.
По ее словам, система образования выстроена таким образом, что когда учащийся ответственно относится к учебе, внимателен и активен на уроке, занимается, выполняет домашние задания и все рекомендации, то ему достаточно будет этих знаний для того, чтобы сдать успешно централизованный экзамен или централизованное тестирование.
«Могу сказать, что есть уже и обратная тенденция. Родители все больше доверят нашему образованию», — отметила Марина Ильина и подчеркнула, что тут важна личность учителя, не только его знания, но и умение преподнести материал, мотивировать учеников, вовлеченность.
Кстати, у мам и пап несколько иное мнение насчет дополнительных занятий с педагогом. Около 62% родителей белорусских школьников планируют найти репетитора для подготовки к ЦЭ и ЦТ (здесь подробнее).