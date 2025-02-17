Семье мальчика выплатят 35 тысяч после укуса собаки в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском семье 12-летнего ребенка выплатят моральную компенсацию. Как сообщило КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в сентябре 2024 года на школьника напала бездомная собака.
Подросток получил травмы, животное его сильно укусило. Мама пострадавшего обратилась за помощью в прокуратуру.
— После этого в суд направили исковое заявление о взыскании компенсации с органов местного самоуправления, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Требование удовлетворили, а значит сын заявительницы получит 35 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле.
Ранее КП-Иркутск сообщала, трех жителей Иркутска (двое их них несовершеннолетние) осудили после того, как они за денежное вознаграждение похищали людей. Они избивали своих жертв различными предметами, ногами, руками, тем самым причинили тяжкий вред здоровью.