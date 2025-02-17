Семье мальчика выплатят 35 тысяч после укуса собаки в Усолье-Сибирском

Ранее КП-Иркутск сообщала, трех жителей Иркутска (двое их них несовершеннолетние) осудили после того, как они за денежное вознаграждение похищали людей. Они избивали своих жертв различными предметами, ногами, руками, тем самым причинили тяжкий вред здоровью.