Калорийность кешью, кому он противопоказан, рекомендации диетолога по употреблению

Благодаря высокому содержанию белка кешью способствует укреплению мышечной массы и восполнению энергии. Конечно, одной горстки в день будет мало, чтобы покрыть полноценную потребность в белке, но в качестве дополнительного источника он может быть весьма полезен, особенно если вы занимаетесь спортом, следите за БЖУ и вечно думаете, где же добрать белки. Эти орехи также содержат магний и кальций, которые важны для нормального сокращения мышц и здоровья костей.