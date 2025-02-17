Жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе YouTube

Жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе приложения YouTube. Пользователи пожаловались на то, что видеохостинг перестал открываться. Новосибирцы пояснили, что проблемы возникли лишь у некоторых сотовых операторов и не на всех устройствах.
Напомним, что ранее ряд пользователей отмечали замедление в работе приложения. Видео открываются и прогружаются дольше обычного.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы пожаловались на массовый сбой в приложении Сбербанка. Пользователи не могут увидеть данные счёта.