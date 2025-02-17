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Жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе YouTube

Приложение перестало открываться.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска пожаловались на сбои в работе приложения YouTube. Пользователи пожаловались на то, что видеохостинг перестал открываться. Новосибирцы пояснили, что проблемы возникли лишь у некоторых сотовых операторов и не на всех устройствах.

Напомним, что ранее ряд пользователей отмечали замедление в работе приложения. Видео открываются и прогружаются дольше обычного.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы пожаловались на массовый сбой в приложении Сбербанка. Пользователи не могут увидеть данные счёта.

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