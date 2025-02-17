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Руководителей минцифры Ростовской области привлекли к следственным действиям

Власти Ростовской области прокомментировали следствие в минцифры региона.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области подтвердили информацию о следствии в донском министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи. Официальный комментарий поступил сегодня, 17 февраля.

— С министром и его заместителями в настоящий момент проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает необходимое содействие и ожидает решения следственных органов, — прокомментировал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

Ранее в УФСБ сообщили о подозрениях в отношении руководства министерства, а также о возбуждении дела по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в минцифры Ростовской области под предлогом перехода на отечественное ПО заключили госконтракт на 59,9 млн рублей. Однако позже выяснилось, что лицензия, установленная для работы с электронными документами, была в четыре раза дешевле заявленной суммы.

Добавим, также сейчас проводится проверка в минсельхозпроде Ростовской области. Разбирательства связаны с задержанием заместителя губернатора — главы донского минсельхозпрода Константина Рачаловского. Чиновника подозревают в превышении полномочий при выдаче субсидий.