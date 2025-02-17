Руководителей минцифры Ростовской области привлекли к следственным действиям

По данным следствия, в минцифры Ростовской области под предлогом перехода на отечественное ПО заключили госконтракт на 59,9 млн рублей. Однако позже выяснилось, что лицензия, установленная для работы с электронными документами, была в четыре раза дешевле заявленной суммы.