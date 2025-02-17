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Омским учителям доплатят более 4,7 мрд рублей за классное руководство

Размер доплаты для классного руководителя составит от 5 000 до 10 000 рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

По решению губернатора Омской области Виталия Хоценко из регионального бюджета выделено более 4, 7 млрд рублей на доплаты учителям, совмещающим учебную деятельность с классным руководством.

Ежемесячную доплату в размере 5 000 рублей будут получать классные руководители, работающие в школах населенных пунктов Омской области, в которых живет не менее 100 000 человек.

В населенных пунктах численностью до 100 000 человек классные руководители ежемесячно к зарплате будут получать по 10 000 рублей. В общей сложности получателями выплат станут свыше 11 000 омских учителей.

Кроме того, доплаты предусмотрены и для советников директоров омских школ. Им полагается прибавка к зарплате в размере 5 000 рублей. На эти цели на год выделено 57, 6 млн. В качестве советников в муниципальных школах Омской области числится 641 человек.

Ранее мы писали о том, что четыре омских педагога стали получателями федеральной премии.