77 трамваев «МиНиН» поступило в Нижний Новгород

К 2026 году планируется полная модернизация трамвайной сети города, в ходе которой 39 километров одиночных путей будут заменены по технологии «бесшумных рельсов». По предварительным оценкам экспертов, к 2028 году пассажиропоток увеличится на 82,5% и достигнет 45,1 миллиона пассажиров. Также ожидается рост средней эксплуатационной скорости трамваев на 45%, до 18,4 км/ч.