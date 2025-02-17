77 трамваев «МиНиН» поступило в Нижний Новгород

В феврале 2025 года Нижнему Новгороду было выделено 1,6 миллиарда рублей на реализацию проекта модернизации городского электротранспорта. Об этом сообщает ВЭБ.РФ.
Сумма в размере 380 миллионов рублей была направлена на приобретение подвижного состава, а оставшиеся 1,2 миллиарда рублей составили оплату за завершённые работы генподрядчика по строительству.
Благодаря финансовой поддержке ВЭБ.РФ, к настоящему моменту в Нижний Новгород поставлено 77 трамваев модели «МиНиН», из которых 65 уже эксплуатируются на маршрутах.
Отличительной особенностью проекта в Нижнем Новгороде является полная модернизация всей инфраструктуры электротранспорта. Почти все маршруты проходят по участкам с плотной застройкой, включая историческую часть города.
Напомним, что до конца 2026 года планируется масштабная модернизация трамвайной сети Нижнего Новгорода. В рамках проекта будет поставлено 170 новых трамваев, заменено 149,3 километра одиночных трамвайных путей и реконструировано 15 тяговых подстанций, а также 3 депо.
К 2026 году планируется полная модернизация трамвайной сети города, в ходе которой 39 километров одиночных путей будут заменены по технологии «бесшумных рельсов». По предварительным оценкам экспертов, к 2028 году пассажиропоток увеличится на 82,5% и достигнет 45,1 миллиона пассажиров. Также ожидается рост средней эксплуатационной скорости трамваев на 45%, до 18,4 км/ч.