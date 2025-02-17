Кумиру молодежи стало плохо на концерте в Екатеринбурге

Певице Милане Некрасовой пришлось уйти со сцены во время концерта в Екатеринбурге. Выступление состоялось в ККТ «Космос». Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
Оказалось, что у юной артистки произошла паническая атака. Девушка и до этого продолжительное время чувствовала себя плохо. Однако отменять концерт певица не захотела.
— Рассказываю, как все было. Я выхожу на сцену, но у меня уже до выступления очень сильно кружилась голова и постоянно, знаете, скакала температура тела — то жарко, то очень холодно… странное чувство, — рассказала Милана Некрасова.
Уже за кулисами Милана приняла лекарства и начала рыдать. Она задыхалась и не чувствовала своего тела. Девушка извинилась перед поклонниками за срыв концерта. Певицу ждет лечение.