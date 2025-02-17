Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кумиру молодежи стало плохо на концерте в Екатеринбурге

Певице Милане Некрасовой пришлось уйти во время концерта в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Певице Милане Некрасовой пришлось уйти со сцены во время концерта в Екатеринбурге. Выступление состоялось в ККТ «Космос». Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Оказалось, что у юной артистки произошла паническая атака. Девушка и до этого продолжительное время чувствовала себя плохо. Однако отменять концерт певица не захотела.

— Рассказываю, как все было. Я выхожу на сцену, но у меня уже до выступления очень сильно кружилась голова и постоянно, знаете, скакала температура тела — то жарко, то очень холодно… странное чувство, — рассказала Милана Некрасова.

Уже за кулисами Милана приняла лекарства и начала рыдать. Она задыхалась и не чувствовала своего тела. Девушка извинилась перед поклонниками за срыв концерта. Певицу ждет лечение.

музыка