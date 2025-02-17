«В школьных столовых гамбургеров и картошки фри не будет». Глава комитета по образованию Мингорисполкома высказалась о меню школьных столовых

Свое мнение об организации школьного питания в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1» высказала руководитель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина.
По ее словам, знак равенства стоит между словами «организация питания» и «здоровье учащихся».
Школьники проводят в школьных стенах более 5 часов в будние дни. На учебу должна быть энергия, а она невозможна без правильного, качественно приготовленного питания.
«Разные вкусы, разные предпочтения дома. И мы не можем дать гамбургеры в школу, это не здоровое питание. Также как и картофель фри и так далее. Мы должны давать в школе то питание, которое пойдет на пользу ребенку», — подчеркнула Марина Ильина.
По словам главы комитета по образованию Мингорисполкома, критику, которую со всех сторон слышит руководство столичного образования, оно действительно воспринимает как направление изменений.
«Меняется меню, но оно все равно должно быть здоровое», — подчеркнула Марина Ильина.
Кстати, глава комитета по образованию Мингорисполкома Ильина высказалась о репетиторах (здесь подробнее) и оно не всегда совпадает с мнением родителей (о нем здесь).