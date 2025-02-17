«В школьных столовых гамбургеров и картошки фри не будет». Глава комитета по образованию Мингорисполкома высказалась о меню школьных столовых

«Разные вкусы, разные предпочтения дома. И мы не можем дать гамбургеры в школу, это не здоровое питание. Также как и картофель фри и так далее. Мы должны давать в школе то питание, которое пойдет на пользу ребенку», — подчеркнула Марина Ильина.