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Проезд по трассе М-12 подорожал в Нижегородской области

Тарифы изменились с 17 февраля.

Источник: Аргументы и факты

На трассе М-12, которая проходит через Нижегородскую область, с 17 февраля подорожал проезд. Об этом сообщает ГК «Автодор».

По информации компании, стоимость 1 пройденного км увеличилась в пределах инфляции. Проезд от Москвы до первого съезда на Казань подорожал на 344 рублей — до 4825 рублей. От Москвы до Дивеева — будет стоить 2907 рублей, до Арзамаса — 3190, а до Сергача — 3756 рублей.

Программа лояльности поможет сэкономить 15% тем, что регулярно ездит по трассе с использованием транспондера.

Также с 17 февраля «Автодор» запускает пилотный проект — будет начислять баллы в качестве компенсации за пробки на дорогах (за исключением заторов, возникших по причинам, независящим от компании).

Ранее увеличилась стоимость проезда в пригородных электричках Нижегородской области.