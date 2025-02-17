Проезд по трассе М-12 подорожал в Нижегородской области

На трассе М-12, которая проходит через Нижегородскую область, с 17 февраля подорожал проезд. Об этом сообщает ГК «Автодор».
По информации компании, стоимость 1 пройденного км увеличилась в пределах инфляции. Проезд от Москвы до первого съезда на Казань подорожал на 344 рублей — до 4825 рублей. От Москвы до Дивеева — будет стоить 2907 рублей, до Арзамаса — 3190, а до Сергача — 3756 рублей.
Программа лояльности поможет сэкономить 15% тем, что регулярно ездит по трассе с использованием транспондера.
Также с 17 февраля «Автодор» запускает пилотный проект — будет начислять баллы в качестве компенсации за пробки на дорогах (за исключением заторов, возникших по причинам, независящим от компании).
Ранее увеличилась стоимость проезда в пригородных электричках Нижегородской области.