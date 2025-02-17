Проезд по трассе М-12 подорожал в Нижегородской области

По информации компании, стоимость 1 пройденного км увеличилась в пределах инфляции. Проезд от Москвы до первого съезда на Казань подорожал на 344 рублей — до 4825 рублей. От Москвы до Дивеева — будет стоить 2907 рублей, до Арзамаса — 3190, а до Сергача — 3756 рублей.