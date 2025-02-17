Умер создатель «Тома и Джерри» мультипликатор Джерри Эйзенберг

Джерри родился в 1937-м в Нью-Йорке в семье аниматора Харви Эйзенберга, который также делал «Тома и Джерри» и «Йоги». Когда Эйзенберг-младший был ребенком, они переехали в Лос-Анджелес. Рисовать начал еще в школе. В 1956-м пришел на студию MGM, где познакомился с Джеком Николсоном — после они многие годы играли в бейсбол. Кроме того Джерри работал на Marvel, подружившись со Стэном Ли.