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Умер создатель «Тома и Джерри» мультипликатор Джерри Эйзенберг

На 88-м году жизни в Калифорнии скончался Джерри Эйзенберг, американский художник-мультипликатор, режиссер, сценарист, продюсер и монтажер.

Источник: Российская газета

Фильмография Эйзенберга — не менее ста пунктов. В частности, он занимался проектами в рамках франшиз «Мой маленький пони», «Медведь Йоги» и «Том и Джерри», «Флинтстоунами», «Человеком-пауком» и «Скуби-Ду».

Как рассказал THR сын художника, тот отошел в силу естественных причин в медицинском центре.

Карьера Джерри Эйзенберга в анимации продолжалась шесть десятков лет, из них двадцать — на Hanna-Barbera Productions.

Джерри родился в 1937-м в Нью-Йорке в семье аниматора Харви Эйзенберга, который также делал «Тома и Джерри» и «Йоги». Когда Эйзенберг-младший был ребенком, они переехали в Лос-Анджелес. Рисовать начал еще в школе. В 1956-м пришел на студию MGM, где познакомился с Джеком Николсоном — после они многие годы играли в бейсбол. Кроме того Джерри работал на Marvel, подружившись со Стэном Ли.

В 2023-м вышла автобиография художника.

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