Выявлен механизм переноса тепла при «нарушении» третьего закона Ньютона

«Мы выяснили, при каких условиях невзаимные системы могут обеспечивать перенос тепла от более холодной области к более горячей, а также приводить к экспоненциальной локализации высоких температур на границе системы. Результаты работы могут быть использованы для создания микроскопических тепловых машин, а также нового класса сенсоров», — пояснил научный сотрудник МФТИ (Долгопрудный) Даниил Колотинский, чьи слова приводит пресс-служба вуза.