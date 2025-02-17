Бульвар вдоль проспекта Гагарина благоустроят до середины лета

Речь идет о пространстве от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы. До 5 марта идет поиск подрядчика, который возьмется за благоустройство. Максимальная цена контракта — 135,7 млн рублей.
Работы необходимо будет выполнить до 15 июля. Они включают в себя установку лестниц и малых архитектурных форм, вырубку 144 деревьев и высадку новых — 97 лиственных, 15 хвойных, 698 кустарников, а также живой изгороди и газона.
Работы выполнят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 275 дворов благоустроят в Нижнем Новгороде в этом году.