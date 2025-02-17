Девушка 2001 года рождения утонула в ванной в Борисове — ее обнаружил парень

Молодая девушка утонула в ванной в Борисове. Как сообщили в ОСВОД, утонувшая девушка 2001 года рождения была обнаружена в Борисове под Минском в ванной утром в воскресенье, 16 февраля 2025 года.
— Ночью она ушла в ванную комнату и продолжительное время не выходила. Ее молодой человек, 2003 года рождения, проснувшись, и обнаружил девушку в ванне, — информирует названный источник.
Парень и после чего извлек тело девушка из воды, вызвал скорую. Приехавшая на место трагедии скорая констатировала смерть пострадавшей.
В настоящее время устанавливаются все причины и детали произошедшего.
Ранее мы писали о том, что руководитель комитета по образованию Мингорисполкома высказалась о меню школьных столовых (тут про это).