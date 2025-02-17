Лукашенко предложил ввести «индульгенцию» от проверок для ряда бизнесменов

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об «индульгенции» от проверок для ряда бизнесменов, передает БелТА.
В частности, на встрече с представителями частных предприятий белорусский президент предложил сформировать и опубликовать перечень порядочных, добросовестных бизнесменов. И сказал, что после будет дана команда Комитету госконтроля и другим госорганам, в том числе налоговой, чтобы они приходили один раз в три года.
— Но там должно быть все железобетонно. Потому что сегодня не нарушали, завтра — нарушили, — заметил он.
Президент добавил, что такой список может быть подготовлен с подачи бизнеса и передан контролирующим органам. Тогда «никто не придет», а еще можно будет добавлять будет в список новых бизнесменов, которые не нарушают и к «которым прицепиться не к чему».
Здесь же белорусский лидер заметил, что в вопросе контроля частного бизнеса следует понимать, что в случае равных условий с госпредприятиями и контроль должен быть аналогичным. А еще заметил, что при определенных условиях власти готовы и не контролировать.
— Как договоримся. Если вы будете налоги уплачивать. Это — главное. И не будете обижать людей — обычных рабочих, крестьян, которые у вас работают. Это главные два условия, — подчеркнул глава государства.
А резюмируя, предложил всем вместе решить данный вопрос, чтобы правительство и бизнес вместе придумали и внесли предложение.
— Если кто-то не хочет честно работать, мы вас тоже не накажем, пока не найдем за что. Не пойман — не вор. Не я придумал. Поэтому подумайте вместе, как это сделать. Но не чохом. Чохом даже и не предлагайте ничего, — предупредил лидер страны.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси после письма из правительства.
И также президент призвал бизнес открыто говорить об излишних проверках: «Черканите в интернете — помощники все это мониторят».