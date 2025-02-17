Лукашенко предложил ввести «индульгенцию» от проверок для ряда бизнесменов

— Если кто-то не хочет честно работать, мы вас тоже не накажем, пока не найдем за что. Не пойман — не вор. Не я придумал. Поэтому подумайте вместе, как это сделать. Но не чохом. Чохом даже и не предлагайте ничего, — предупредил лидер страны.