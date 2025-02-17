На Дону провели акции, посвященные выводу советских войск из Афганистана

В Ростовской области состоялись памятные мероприятия, посвященные 36-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В Ростове-на-Дону возложили цветы и гирлянды к памятнику «Павшим в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах». В этой акции принял участие заместитель руководителя аппарата правительства Ростовской области Владимир Устин.
В городе Миллерово организовали митинг с участием воинов-афганцев, казаков, а также родных и близких бойцов, не вернувшихся из Афганистана. Память погибших почтили минутой молчания.
Митинг состоялся и в Новочеркасске, около памятника в роще Красная весна. В рамках мероприятия присвоили звания представителям движения «Юнармия». Также ребята из отряда «Патриот-шурави» поклялись в верности юнармейскому братству.
Кроме того, в честь годовщины донским ветеранам-афганцам вручили медали «За вклад в ветеранское движение» и памятные медали «За веру и службу России».
Напомним, из восьми тысяч жителей Дона, выполнявших интернациональный долг, погибли 257 человек, семеро пропали без вести, 170 стали инвалидами. В Ростовской области гордятся земляками-героями — такими, как Герои России Владимир Булгаков, Александр Дзюба, Сергей Липовой и многими другими, прошедшими Афганскую войну.