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СК возбудило уголовное дело на 52-летнего мужчину, убившего котенка в Бобруйске на глазах у ребенка

СК возбудил дело на мужчину, убившего котенка на глазах ребенка в Бобруйске.

Источник: Комсомольская правда

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, убившего котенка в Бобруйске.

Как рассказали в Следственном комитете Беларуси, трагический инцидент произошел в конце января 2025 года в Бобруйске. В гостях у проживающей там молодой семьи находился 52-летний родственник из Кличевcкого района.

«Утром 28 января он вошел в комнату, где находилась 10-месячная малышка вместе с мамой. Девочка гладила маленького котенка. Мужчина схватил животное и бросил его о стену, а затем несколько раз на пол», — рассказали правоохранители.

Испуганный ребенок начал плакать, на крик в комнату вбежал ее отец. Мужчина, увидев произошедшее (спасти животное, увы, не удалось), выгнал родственника из дома.

Однако события развивались неожиданно: обиженный дядя обратился в милицию, где указал, что его избил племянник.

«Телесные повреждения, причиненные мужчине, оказались незначительными, а в ходе разбирательства была восстановлена вся картина произошедшего», — констатировали в Следственном комитете.

В отношении 52-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — общественные работы или штраф, либо исправительных работ на срок до одного года, или ареста.

Правоохранители также планируют инициировать в отношении мужчины судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее мы писали о том, что в Борисове молодая девушка утонула в ванной (читать далее тут).