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Последние новости к вечеру 17 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 17 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 17 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 февраля 2025 года.

Кремль подтвердил встречу с делегацией США в Эр-Рияде

Источник: РИА "Новости"

В Эр-Рияде 18 февраля пройдут переговоры России и США. С американской делегацией встретятся Лавров и Ушаков. На встрече затронут восстановление отношений России и США, а также возможные переговоры по Украине.

Российские военные освободили Свердликово в Курской области

Источник: РИА "Новости"

В ходе наступления подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Свердликово. Также Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ за последние сутки.

В Ростовской области задержали замгубернатора

Ущерб по делу замгубернатора Ростовской области составил 156 млн рублей. Константина Рачаловского задержали утром 17 февраля. По данным ФСБ, он дал незаконное указание о выделении субсидий, которые впоследствии были похищены.

Аксаков допустил скорое возвращение Visa и Mastercard в РФ

Источник: РИА "Новости"

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы Visa и Mastercard могут возобновить работу в России. Но вернуть позиции будет сложно из-за популярности российских систем.

Арестована недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество «королевы марафонов» Елены Блиновской. Под ограничения попали недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, а также автомобили Bentley и Lamborghini.