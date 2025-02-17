Последние новости к вечеру 17 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 февраля 2025 года.
Кремль подтвердил встречу с делегацией США в Эр-Рияде
В Эр-Рияде 18 февраля пройдут переговоры России и США. С американской делегацией встретятся Лавров и Ушаков. На встрече затронут восстановление отношений России и США, а также возможные переговоры по Украине.
Российские военные освободили Свердликово в Курской области
В ходе наступления подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Свердликово. Также Минобороны сообщило об отражении трех атак ВСУ за последние сутки.
В Ростовской области задержали замгубернатора
Аксаков допустил скорое возвращение Visa и Mastercard в РФ
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы Visa и Mastercard могут возобновить работу в России. Но вернуть позиции будет сложно из-за популярности российских систем.
Арестована недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество «королевы марафонов» Елены Блиновской. Под ограничения попали недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, а также автомобили Bentley и Lamborghini.