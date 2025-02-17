Минский парниковый комбинат начал выращивать вешенки, которые уже в продаже

— Эксперимент идет уже три месяца, и покупатели дают положительные отзывы. В нашей торговой сети из десяти фирменных магазинов грибы уже в наличии. Для выхода на более крупные торговые сети нам предстоит провести дополнительные экономические расчеты, — отметил Некрашевич.