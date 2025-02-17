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Минский парниковый комбинат начал выращивать вешенки, которые уже в продаже

Минский парниковый комбинат будет выращивать вешенки на продажу.

Источник: Комсомольская правда

Минский парниково-тепличный комбинат в 2025 году уже начал тестировать новое для себя направление деятельности: на предприятии выращивают грибы-вешенки.

Об этом, как пишет БелТА, рассказал генеральный директор комбината Сергей Некрашевич.

— Эксперимент идет уже три месяца, и покупатели дают положительные отзывы. В нашей торговой сети из десяти фирменных магазинов грибы уже в наличии. Для выхода на более крупные торговые сети нам предстоит провести дополнительные экономические расчеты, — отметил Некрашевич.

По его словам, вешенки уже можно купить во всех десяти фирменных магазинах комбината, в перспективе, если это будет экономически целесообразно, планируется выход на прилавки крупных торговых сетей Беларуси.

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