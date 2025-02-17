Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2025

Отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2025 пройдет в Свердловском округе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, связано это с проведением ремонтных работ, направленных на предотвращение аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2025.
— Отремонтируем тепловую сеть на улице Пискунова, 160. Работы начнутся в девять часов утра, закончатся к четырем дня, — уточнил оператор.
Также это значит, что у жителей нескольких домов не будет горячей воды. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2025, можно посмотреть в таблице.
Работы начнутся в 9:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что закон о материальной поддержке народных дружинников подписан в Иркутской области. Вознаграждение полагается за помощь полиции в охране общественного порядка, а также за поимку нарушителей и раскрытие преступлений.