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Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2025

Отопление и горячую воду отключат в Свердловском округе Иркутска 18 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2025 пройдет в Свердловском округе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, связано это с проведением ремонтных работ, направленных на предотвращение аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть на улице Пискунова, 160. Работы начнутся в девять часов утра, закончатся к четырем дня, — уточнил оператор.

Также это значит, что у жителей нескольких домов не будет горячей воды. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 18 февраля 2025, можно посмотреть в таблице.

Работы начнутся в 9:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что закон о материальной поддержке народных дружинников подписан в Иркутской области. Вознаграждение полагается за помощь полиции в охране общественного порядка, а также за поимку нарушителей и раскрытие преступлений.