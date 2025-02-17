Какая погода будет весной в Казахстане, рассказали синоптики

Согласно консультативному долгосрочному прогнозу, в марте — мае на территории Казахстана температурный фон будет теплее, чем обычно — выше нормы на 1−2 градуса, но при этом не исключены периоды с низкими значениями температуры воздуха. Синоптики отмечают, что переходный сезон бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.
В марте прогнозируется осадков больше нормы на большей части республики, около нормы — в юго-западной половине страны (в Мангыстауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Ұлытау);
В апреле ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы — в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области);
В мае предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, меньше нормы — в юго-западной части и в центре страны (в Мангистауской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Кызылординской, на юге Актюбинской, на севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей), больше нормы — на крайнем севере-западе, в горных, предгорных районах юга, юго-востока, востока страны (на северо-западе Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также в горных и предгорных районах юга и юго-востока, востока страны).
Синоптики добавили, что консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки.