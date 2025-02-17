Какая погода будет весной в Казахстане, рассказали синоптики

В мае предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, меньше нормы — в юго-западной части и в центре страны (в Мангистауской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Кызылординской, на юге Актюбинской, на севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей), больше нормы — на крайнем севере-западе, в горных, предгорных районах юга, юго-востока, востока страны (на северо-западе Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также в горных и предгорных районах юга и юго-востока, востока страны).