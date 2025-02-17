В Ростове теплотрассу на Журавлева ремонтируют две аварийные бригады

Две аварийные бригады и четыре единицы спецтехники задействованы в восстановлении теплоснабжения жителей Кировского района Ростова-на-Дону. Как сообщили в администрации донской столицы, работы на теплотрассе по улице Журавлева на пересечении с Пушкинской идут полным ходом.