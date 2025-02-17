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В Ростове теплотрассу на Журавлева ремонтируют две аварийные бригады

Восстановить теплоснабжение в центре Ростова обещают к концу дня.

Источник: Комсомольская правда

Две аварийные бригады и четыре единицы спецтехники задействованы в восстановлении теплоснабжения жителей Кировского района Ростова-на-Дону. Как сообщили в администрации донской столицы, работы на теплотрассе по улице Журавлева на пересечении с Пушкинской идут полным ходом.

— Рабочие «Ростовских тепловых сетей» уже демонтировали поврежденный участок трубы, теперь необходимо заменить его на новый. Объем работ, по данным ресурсоснабжающей организации, большой. Но восстановить теплоснабжение планируется до конца дня, — заявили в мэрии.

Напомним, провал на пересечении Пушкинской и Журавлева был обнаружен в воскресенье, 16 февраля.

— Жителей заранее оповестили о планируемом отключении на время устранения дефекта, — добавили в администрации. — Диспетчерская служба теплоснабжающей организации оперативно переподключила потребителей для сведения к минимуму числа отключенных абонентов.