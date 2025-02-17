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В Ростове начали выяснять ситуацию с нападением на женщину

В Ростове произошло нападение на женщину, в ситуации уже разбираются полицейские.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали выяснять обстоятельства нападения на женщину. Личность нарушителя уже известна, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, ранее с жалобой в отдел по Ворошиловскому району города обратилась местная жительница. Она сообщила, что в ее отношении «были совершены противоправные действия», какие именно в полиции не уточняют.

— Участковые уполномоченные разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки примут решение в соответствии с законом, — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Комментарий от МВД поступил после публикаций в социальных сетях. По неподтвержденной информации, женщину с ребенком в подъезде напугал мужчина с ножом.