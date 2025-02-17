В Башкирии планируют взрывать реки

В Башкирии началась подготовка к весеннему паводку. Как сообщил в своих соцсетях глава правительства республики, прогноза на половодье пока нет — синоптики традиционно готовят его к концу марта. Но предварительно прорабатываются все возможные сценарии, отметил Андрей Назаров.