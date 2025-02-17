В Башкирии планируют взрывать реки

В Башкирии началась подготовка к весеннему паводку. Как сообщил в своих соцсетях глава правительства республики, прогноза на половодье пока нет — синоптики традиционно готовят его к концу марта. Но предварительно прорабатываются все возможные сценарии, отметил Андрей Назаров.
«В прошлом году весеннее половодье был особенным. Из-за контрастной погоды реки вскрылись раньше срока, в отдельных районах гидрологические показатели превысили среднемноголетние значения. Тогда нам удалось ликвидировать последствия половодья без больших потерь», — напомнил премьер-министр.
Андрей Назаров сообщил, что МЧС определило 61 затороопасный участок, их решено взрывать превентивно. Это позволит воде быстрее пройти, не разливаясь на территорию населённых пунктов.
«Для мониторинга все готово — аэролодки, беспилотная авиация, вертолет Ка-32, снегоболотоход “Бурлак”. Наши БПЛА уже начали облет рек. Как мне доложили, на некоторых водоёмах идет процесс таяния», — рассказал премьер-министр.