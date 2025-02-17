Доказано, что в ядре Земли может быть большое количество гелия-3

Результаты опытов потенциально объясняют то, почему около года назад геологи обнаружили в образцах пород с Баффиновой Земли необычно много гелия-3, доля которого в этих базальтах была в 67 раз выше, чем в атмосфере. Тогда ученые предположили, что источником этого гелия могут быть породы ядра Земли. Проведенные японскими и китайскими исследователями опыты являются одним из убедительных свидетельств в пользу справедливости этой гипотезы, подытожили исследователи.