Эксперт Язев: можно попытаться изменить курс астероида 2024 YR4 ударом зонда

«Если заранее нанести такой удар, можно отклонить траекторию астероида от положения, угрожающего Земле. Я думаю, что уточнение орбиты, а также определение физических и геометрических свойств астроида удастся выполнить во время сближения с Землей в конце 2028 года, и тогда у нас останется еще четыре года до очередного опасного сближения в 2032 году. Это будет время для принятия решения: либо ничего не делать, поскольку он идет мимо, либо попытаться ударить его очередной массивной “болванкой”, чтобы изменить траекторию. Надеюсь, нам хватит времени на решение, подготовку миссии и ее реализацию», — заключил он.