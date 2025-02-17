Эксперт Язев: можно попытаться изменить курс астероида 2024 YR4 ударом зонда

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Столкновение космического аппарата Dart с астероидом Диморф в 2022 году позволило изменить орбиту небесного тела, поэтому такой подход может быть успешным и в отношении приближающегося к Земле астероида 2024 YR4, который обладает меньшими размерами. Об этом сказал ТАСС научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря прошлого года одним из телескопов сети Atlas, действующим в Чили. Его диаметр, согласно предварительным расчетам, составляет от 40 до 90 м. Ученые предполагают, что объект может столкнуться с Землей в декабре 2032 года. В начале февраля Лаборатория реактивного движения НАСА (NASA/JPL) оценила эту вероятность в 2,2%.
«В 2022 году космический аппарат Dart массой больше 600 кг со скоростью 6,5 км/с врезался в астероид Диморф. Оказалось, что параметры орбиты астероида изменились. Если бы он летел точно к Земле, этого могло бы хватить, чтобы предотвратить столкновение. Точные размеры астероида 2024 YR4 пока неизвестны, но в любом случае он существенно меньше Диморфа, а это значит, что его масса тоже меньше и воздействие удара будет еще более заметным», — сказал Язев корреспонденту ТАСС.
Исследователь указал на важную оговорку: состав нового астероида пока неизвестен. От того, каменный он или железный, а также от его структуры напрямую зависит результат столкновения.
«Если заранее нанести такой удар, можно отклонить траекторию астероида от положения, угрожающего Земле. Я думаю, что уточнение орбиты, а также определение физических и геометрических свойств астроида удастся выполнить во время сближения с Землей в конце 2028 года, и тогда у нас останется еще четыре года до очередного опасного сближения в 2032 году. Это будет время для принятия решения: либо ничего не делать, поскольку он идет мимо, либо попытаться ударить его очередной массивной “болванкой”, чтобы изменить траекторию. Надеюсь, нам хватит времени на решение, подготовку миссии и ее реализацию», — заключил он.
О миссии Dart.
Зонд Dart представляет собой часть проекта Aida, инициированного ЕКА и НАСА в мае 2012 года. Он предполагает отправку к астероиду Дидим двух небольших космических аппаратов, получивших имена Dart и Hera. Первый врезался в астероид в конце сентября 2022 года, а второй аппарат прибудет к астероиду в 2026 году для изучения последствий этого столкновения.
Как показали снимки, полученные орбитальными телескопами Hubble и James Webb, миссия Dart в целом справилась с возложенной на нее задачей — столкновение зонда с Диморфом, одной из половин двойного астероида Дидим, действительно привело к смене курса движения данного небесного тела. Расчеты астрономов показывают, что удар Dart привел к сокращению периода оборота небесного тела вокруг Солнца на 33 минуты, что оказалось значительно выше предварительных оценок.