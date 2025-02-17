В Бресте таможенники нашли и изъяли 15 питонов в рейсовом автобусе из Польши

Брестские таможенники пресекли вторую попытку незаконно переместить в одном и том же рейсовом автобусе змей. Первый случай, как мы писали, произошел осенью 2024 года, тогда были изъяты изъяли 19 контрабандных змей из Польши, который водитель спрятал под ступеньками автобуса. Не так давно, как рассказали в Таможенном комитете Беларуси, случай повторился — с тем же самым автобусом, правда, водитель сменился.