В Бресте птица попала в двигатель самолета Belavia, который летел из Москвы

Некоторые рейсы Belavia 17 февраля 2025 года вылетят с задержкой более 4 часов. О причинах рассказали в официальном телеграм-канале белорусского авиаперевозчика.
«Сегодня, при заходе на посадку рейса “Белавиа” B2−912 Москва-Брест, в двигатель “Эмбраер-175” (бортовой номер EW-512РО) попала птица», — говорится в сообщении Belavia.
Отмечается, что видимых повреждений воздушное судно не получило, самолет благополучно приземлился. Вместе с тем было принято решение произвести дополнительный технический осмотр судна. Сделано это было для «обеспечения безопасности дальнейших полетов».
Все это привело к тому, что «Эмбраер-175» был заменен другим самолетом Belavia, «Боингом-737», что вызвало некоторые изменения в расписании дальнейших полетов.
Задержка каждого из рейсов B2−913 (Брест-Москва), B2−914 (Москва-Гомель), B2−915 (Гомель-Москва), B2−916 (Москва-Минск) превысит 4 часа", — сообщили в авиакомпании, принеся извинения за дискомфорт, вызванный сложившейся форс-мажорной ситуацией.
Ранее мы писали о том, что в Бресте таможенники нашли и изъяли 15 питонов в рейсовом автобусе из Польши (здесь про это, к слову, это уже второй за последние несколько месяцев аналогичный случай именно с этим автобусом).