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В Ростовской области разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину с прошлого года

В Ростовской области без вести пропал 47-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Дмитрий Глебов вышел из дома 24 июля прошлого года. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких месяцев поисковики прочесывают все районы области.

Рост пропавшего — порядка 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.