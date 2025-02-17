В Ростовской области разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину с прошлого года

Дмитрий Глебов вышел из дома 24 июля прошлого года. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких месяцев поисковики прочесывают все районы области.