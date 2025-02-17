Лукашенко подписал закон о смягчении наказаний по ряду уголовных преступлений

Определенные изменения вносятся и в практику наказания за все более распространенные в Беларуси киберплеступления. Подписанный Александром Лукашенко закон делает возможным наложение ареста на денежные средства, которые являются предметом преступления. В перспективе это позволит проводить блокировку похищенных сумм на счетах с последующим их возвратом потерпевшим.