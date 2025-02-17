Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о смягчении наказаний по ряду уголовных преступлений. Соответствующую информацию опубликовала в понедельник, 17 февраля 2025 года, пресс-служба белорусского президента.
«В соответствии с документом пересмотрены санкции 97 составов преступлений. Из них 65 составов дополнены альтернативными более мягкими видами наказаний (24 состава до настоящего времени содержали лишение свободы как единственно возможное наказание). Еще 32 состава изменены в части размера наказаний», — сообщил названный источник.
Помимо названных новшеств установлено, что лица, впервые совершившие нетяжкие преступления женщинам и одинокие мужчинам, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет, а также несовершеннолетним и инвалидам I группы наказание в виде лишения свободы назначаться не будет.
Добавим, что это не распространяется на насильственные преступления и экстремизм.
Есть и еще некоторые значимые законодательные новации. По вводимым правилам уголовные дела, касающиеся нарушений ПДД, повлекшие причинение вреда близким родственникам или членам семьи виновника аварии, будут заводить только при наличии заявления потерпевших.
Определенные изменения вносятся и в практику наказания за все более распространенные в Беларуси киберплеступления. Подписанный Александром Лукашенко закон делает возможным наложение ареста на денежные средства, которые являются предметом преступления. В перспективе это позволит проводить блокировку похищенных сумм на счетах с последующим их возвратом потерпевшим.
Закрепляется также и механизм блокирования номеров мобильных телефонов, фишинговых сайтов, иных интернет-ресурсов, используемых злоумышленниками в преступных схемах. Все это также направлено на снижение печальной статистики киберпреступности.
Некоторые положения нового закона направлены на оптимизацию защиты прав несовершеннолетних участников уголовного процесса. В частности, и при допросе подростков, и при проведении с их участием очной ставки и проверки показаний на месте обязательным будет участие педагога, психолога.
Закон позволит судам более гибко подходить к назначению наказания за преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств.
Добавим также, что основные положения закона вступают в силу через десять дней после официального опубликования подписанного президентом нормативно-правового акта.
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