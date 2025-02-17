Ресторан «Панорама» на 22-м этаже гостиницы «Беларусь» открылся после ремонта

Известный ресторан «Панорама», который расположен в самом центре Минска в гостинице «Беларусь», на 22-ом ее этаже, открылся 17 февраля 2025 года после масштабной реновации. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Республиканского союза туристической индустрии.