Ресторан «Панорама» на 22-м этаже гостиницы «Беларусь» открылся после ремонта

Известный ресторан «Панорама», который расположен в самом центре Минска в гостинице «Беларусь», на 22-ом ее этаже, открылся 17 февраля 2025 года после масштабной реновации. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Республиканского союза туристической индустрии.
Отмечается, что «Панорама» обновила и интерьер, и концепцию, и меню, неизменным осталось одно — невероятный вид на Минск.
Что касается собственно интерьера точки общепита, то акцентом сделан на белорусскую культуру, на стенах — работы таких художников как Аполлинарий Горавский, Витольд Бялыницкий-Бируля, Владимир Кудревич.
Это, разумеется, не подлинники: цифровые копии предоставил Национальный художественный музей. В барной зоне значимым элементом стал фрагмент гравюры Наполеона Орды.
Меню тоже обновлено: появились авторские прочтения традиционных белорусских рецептов, есть там и новые позиции — фермерские сыры, речная рыба. Порадуют гостей и традиционные картофельные блюда, давно ставшие своеобразным брендом Беларуси.
Ранее мы писали о том, что некоторые рейсы Belavia 17 февраля вылетят с задержкой более 4 часов (тут про причины).