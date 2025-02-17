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В Уфе пропал 45-летний Алексей Алекторов

О мужчине нет вестей с конца января.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались поиски 45-летнего Алексея Алекторова. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» в социальных сетях.

По информации поисковиков, вестей об уфимце нет уже три недели. 28 января он вышел из дома, но так и не вернулся. Одет мужчина в день пропажи был во все черное.

Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза.

Если Вы обладаете информацией о местонахождении мужчины, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−54−52.

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