В Краснодарском крае доярка получила автомобиль за высокие результаты

По данным издания, доярка из Тимашевского района получила автомобиль за высокие результаты. Транспорт подарил губернатор региона. Екатерина с трепетом относится к каждой корове. Доярка дала имя всем буренкам. Как только женщина заходит в цех, то коровы встречают ее радостными глазами и протяжным «му-у-у». Женщина уверена, что если относиться с любовью и трепетом к каждой корове, то и молока она даст больше.