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В Краснодарском крае доярка получила автомобиль за высокие результаты

Доярка из Краснодарского края надоила на автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

За высокие надои кубанская доярка получила автомобиль. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.

По данным издания, доярка из Тимашевского района получила автомобиль за высокие результаты. Транспорт подарил губернатор региона. Екатерина с трепетом относится к каждой корове. Доярка дала имя всем буренкам. Как только женщина заходит в цех, то коровы встречают ее радостными глазами и протяжным «му-у-у». Женщина уверена, что если относиться с любовью и трепетом к каждой корове, то и молока она даст больше.

Так, за годы работы и хорошие результаты Екатерина получила новый автомобиль, на котором теперь будет ездить на работу.