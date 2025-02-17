В Дагестане кот прожил на могиле своего хозяина семь лет

Кот попал в одну из ветклиник Махачкалы. Питомец остался без хозяина. Рыжик тяжело переживал эту утрату и несколько лет прожил на могиле покойного хозяина. Когда кота заметили местные, то сразу же отвезли его в ветклинику Махачкалы. Там животное получило всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение кот будет проходить в Санкт-Петербурге.