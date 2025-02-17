В Дагестане кот прожил на могиле своего хозяина семь лет

В Питер доставили кота из Дагестана, который прожил на могиле своего хозяина семь лет. Этой историей поделились наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
Кот попал в одну из ветклиник Махачкалы. Питомец остался без хозяина. Рыжик тяжело переживал эту утрату и несколько лет прожил на могиле покойного хозяина. Когда кота заметили местные, то сразу же отвезли его в ветклинику Махачкалы. Там животное получило всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение кот будет проходить в Санкт-Петербурге.
Возможно, что после лечения с северной столице кот сможет найти новую любящую семью.