Молдаванин со своей кошкой заблудились в Альпах: Их искали и с вертолетами, и с пешими поисковыми отрядами

26-летний молдаванин и его кошка были спасены с горы Гриниетта в Альпах, где они заблудились вместе с 21-летней девушкой с Маврикия. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 16 февраля.
По информации итальянских властей, в 19:30 в субботу поступило сообщение о пропаже девушки с Маврикия, которая не вернулась с похода. Вскоре была также зафиксирована пропажа молдаванина, который, вместе с кошкой, пошел в горы с неподобающим снаряжением.
Хотя молодые люди не были знакомы, они были найдены почти в одном и том же месте, на так называемой «Стене плача», скальной стене, известной своей технической сложностью и множеством происшествий.
Для спасения потребовалась помощь наземных и воздушных команд. Несмотря на сложные условия — снег и лед, затрудняющие спуск, спасатели смогли привести всех троих в безопасность.
Позже девушка из Маврикия рассказала, что потеряла ориентацию при сплошном спуске. Молдаванин, в свою очередь, послал неверный сигнал тревоги, что задержало операции и усложнило поиски.
После спасения все трое, включая кошку, прошли медицинское обследование, их здоровью ничего не угрожает.