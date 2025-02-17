Найден оптимальный метод расчета транспортных маршрутов

Тестирование на реальных маршрутных данных показало существенное преимущество алгоритма Дейкстры: он выполняет расчеты за 0,969 секунды, в то время как алгоритмам Флойда и Беллмана требуется 1,029 и 1,004 секунды соответственно. Однако главное достоинство метода заключается в его надежности: алгоритм работает только с положительными расстояниями между точками маршрута, что соответствует реальным условиям, и исключает повторное прохождение через одну и ту же точку, предотвращая ошибки при расчетах.