Волгоградский суд арестовал задержанного политика Ефимова на 14 суток

«Волжский городской суд назначил Ефимову наказание в виде административного ареста на срок 14 суток по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами), с конфискацией предмета административного правонарушения», — говорится в комментарии объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.