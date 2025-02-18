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Волгоградский суд арестовал задержанного политика Ефимова на 14 суток

Александра Ефимова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Волжский городской суд постановил арестовать члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова на 14 суток.

Согласно материалам суда, политика обвиняют в публичном использовании запрещенной символики, сообщает «Волгоградская правда.ру».

«Волжский городской суд назначил Ефимову наказание в виде административного ареста на срок 14 суток по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами), с конфискацией предмета административного правонарушения», — говорится в комментарии объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.