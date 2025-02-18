Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морозы северного циклона сковали Молдову: Холод днем и до −15 градусов по ночам — такого не ожидали даже синоптики

Метеорологи рассказали о том, какой будет погода в ближайшие несколько дней.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 37% 762 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

Морозный северный циклон накрыл Молдову и принес с собой неожиданные холода. Днем температура едва поднимется до −1°C, а ночью опустится до −10°C. Синоптики не ожидали таких низких температур. И это будет неприятным сюрпризом для многих жителей страны.

В Кишиневе 18 февраля, ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит около −1°C, ночью опустится до −10°C. Ветер восточный, 2 м/с. Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.

В Бельцах прогнозируется схожая погода: днем около −1°C, ночью до −12°C. Облачность переменная, осадков не ожидается. Ветер восточный, 3 м/с. Давление — 762 мм рт. ст.

В Кагуле днем температура достигнет 0, ночью опустится до −8°C. Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 2 м/с. Давление — 758 мм рт. ст.

Жителям страны рекомендуется одеваться теплее и быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда. Такие погодные условия могут продлиться несколько дней, поэтому стоит заранее подготовиться к морозам.