Морозы северного циклона сковали Молдову: Холод днем и до −15 градусов по ночам — такого не ожидали даже синоптики

Морозный северный циклон накрыл Молдову и принес с собой неожиданные холода. Днем температура едва поднимется до −1°C, а ночью опустится до −10°C. Синоптики не ожидали таких низких температур. И это будет неприятным сюрпризом для многих жителей страны.