Морозы северного циклона сковали Молдову: Холод днем и до −15 градусов по ночам — такого не ожидали даже синоптики

Морозный северный циклон накрыл Молдову и принес с собой неожиданные холода. Днем температура едва поднимется до −1°C, а ночью опустится до −10°C. Синоптики не ожидали таких низких температур. И это будет неприятным сюрпризом для многих жителей страны.
В Кишиневе 18 февраля, ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит около −1°C, ночью опустится до −10°C. Ветер восточный, 2 м/с. Атмосферное давление — 755 мм рт. ст.
В Бельцах прогнозируется схожая погода: днем около −1°C, ночью до −12°C. Облачность переменная, осадков не ожидается. Ветер восточный, 3 м/с. Давление — 762 мм рт. ст.
В Кагуле днем температура достигнет 0, ночью опустится до −8°C. Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 2 м/с. Давление — 758 мм рт. ст.
Жителям страны рекомендуется одеваться теплее и быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда. Такие погодные условия могут продлиться несколько дней, поэтому стоит заранее подготовиться к морозам.