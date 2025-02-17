Врио губернатора Ростовской области пообщался с представителями студотрядов региона

В этом году ребята из студенческих отрядов подали порядка тысячи заявок на участие в различных конкурсах и проектах. Молодежь Ростовской области всегда активна и вовлечена в развитие региона. По словам Юрия Слюсаря, студотряды — важный кадровый ресурс.