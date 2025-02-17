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Врио губернатора Ростовской области пообщался с представителями студотрядов региона

Юрий Слюсарь встретился с представителями студотрядов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области пообщался с представителями студотрядов Дона. Об этом Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в социальной сети 17 февраля.

В этом году ребята из студенческих отрядов подали порядка тысячи заявок на участие в различных конкурсах и проектах. Молодежь Ростовской области всегда активна и вовлечена в развитие региона. По словам Юрия Слюсаря, студотряды — важный кадровый ресурс.

— Нам необходимо минимизировать бюрократические проволочки, чтобы предприятиям было проще взять студентов на работу. Комитет по молодежной политике к 1 марта подготовит перечень объектов и предприятий, которые готовы принять наших студентов, — поделился врио губернатора Ростовской области.