Врио губернатора Ростовской области пообщался с представителями студотрядов региона

Врио губернатора Ростовской области пообщался с представителями студотрядов Дона. Об этом Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в социальной сети 17 февраля.
В этом году ребята из студенческих отрядов подали порядка тысячи заявок на участие в различных конкурсах и проектах. Молодежь Ростовской области всегда активна и вовлечена в развитие региона. По словам Юрия Слюсаря, студотряды — важный кадровый ресурс.
— Нам необходимо минимизировать бюрократические проволочки, чтобы предприятиям было проще взять студентов на работу. Комитет по молодежной политике к 1 марта подготовит перечень объектов и предприятий, которые готовы принять наших студентов, — поделился врио губернатора Ростовской области.