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В Молдавии семья заболела корью после возвращения с Украины

КИШИНЕВ, 17 фев — РИА Новости. В Кишиневе зафиксирован случай заражения корью в одной из семей после возвращения с Украины, сообщил заместитель начальника главного управления медико-социальной помощи мэрии Кишинева Владимир Болокан.

Источник: РИА Новости

«На прошлой неделе был зарегистрирован семейный очаг: у ребенка уже подтверждена корь, а у отца, скорее всего, тоже заболевание — у него проявляются соответствующие симптомы. Мы ждем окончательных результатов», — сказал Болокан на заседании мэрии, отметив, что ребенок был не вакцинирован.

Он рассказал, что семья вернулась с Украины после отдыха в горах.

Ранее Национальное агентство общественного здоровья сообщало, что с 1 января по 8 августа 2024 года было зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ). При этом в агентстве отмечали, что более 90% случаев регистрировалось у непривитых детей. После 8 августа о случаях заражения корь больше не сообщалось.

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здоровье