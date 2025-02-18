В Молдавии семья заболела корью после возвращения с Украины

«На прошлой неделе был зарегистрирован семейный очаг: у ребенка уже подтверждена корь, а у отца, скорее всего, тоже заболевание — у него проявляются соответствующие симптомы. Мы ждем окончательных результатов», — сказал Болокан на заседании мэрии, отметив, что ребенок был не вакцинирован.
Он рассказал, что семья вернулась с Украины после отдыха в горах.
Ранее Национальное агентство общественного здоровья сообщало, что с 1 января по 8 августа 2024 года было зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ). При этом в агентстве отмечали, что более 90% случаев регистрировалось у непривитых детей. После 8 августа о случаях заражения корь больше не сообщалось.