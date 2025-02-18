В Молдавии семья заболела корью после возвращения с Украины

Ранее Национальное агентство общественного здоровья сообщало, что с 1 января по 8 августа 2024 года было зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ). При этом в агентстве отмечали, что более 90% случаев регистрировалось у непривитых детей. После 8 августа о случаях заражения корь больше не сообщалось.