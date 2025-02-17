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В Ростовской области женщина лишилась денег, доверившись мошенникам

Жительница Орловского района доверилась «сотруднику финансового мониторинга» и осталась без денег.

Источник: Комсомольская правда

Дончанка доверилась «сотруднику финансового мониторинга» и лишилась более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данным регионального ведомства, 67-летняя женщина ответила на звонок от якобы сотрудника финансового мониторинга. Он сообщил, что необходимо продлить договор на услуги электроснабжения. Пенсионерка согласилась и выполнила все условия, которые ей сказал мошенник.

Пенсионерка перевела все средства на якобы безопасный счет. Так, женщина лишилась больше 250 тысяч рублей. Полиция устанавливает все обстоятельства.