PNAS: электростанция мощностью 1,2 МВт обеспечит экипаж лунной базы кислородом

«Кислород на Луне можно получать и из воды, однако ее запасы на поверхности спутника Земли очень ограничены. Ее разложение позволит получить около 2,6 млрд тонн кислорода, тогда как из ильменитов можно получить до 130 млрд тонн этого газа, а из других оксидов — порядка 150 трлн тонн. Эти огромные запасы кислорода добывать сложнее, чем воду, но при этом они не несут риск появления конфликтов между космическими державами», — говорится в исследовании.